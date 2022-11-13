Позитив на "Голосі країни-12" зізнався, коли закохався у Дорофєєву як співачку

На телеканалі ТЕТ стартував 11 випуск найвокальнішого шоу "Голос країни-12". У другому епізоді "Нокаутів" зіркові тренери Потап і Оля Полякова обиратимуть учасників, з якими підуть до прямих ефірів.

Радником Потапа став його колега за сценою Позитив. Після виступу однієї з учасниць "Голосу країни-12" артист зробив неочікуване зізнання.

Так, співачка-початківиця Наталія Бурик виконала пісню Вarby Іlick - Somebody to love. Як виявилося, ця композиція є особливою для Позитива та Наді Дорофєєвої. Музикант вперше захопився артисткою, коли та виконувала цей трек.

Позитив, Надя Дорофєєва і Потап

"Я закохався у Надю як в артиста, коли вона була на одному фестивалі. Вона виступала як окрема артистка. І вона співала саме цю пісню. У мене була своя камера, на яку я знімав. І я потім показав цей запис Потапу. Це історична пісня зараз", - пригадав Позитив.

Наталія Бурик

До речі, Наталія теж здивувала зіркових наставників виконанням цієї композиції. Потап своєю чергою посадив учасницю на друге крісло.

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