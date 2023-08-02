Позитив пішов з гурту MOЗGI Потапа і зізнався, чи досі вважає репера своїм близьким другом

Українській співак та музикант Олексій Завгородній, він же POSITIFF, розповів, як за час повномасштабного вторгнення змінилося йог коло спілкування.

В інтерв'ю Славі Дьоміну для його програми "Слава+" Позитив зізнався, що за час війни зблизився з ведучим та ресторатором, який зараз служить у ЗСУ, Даніелем Салемом:

"Змінилося дуже (коло спілкування – прем.ред.). Я б сказав, що хтось відсіявся, але в позитивну сторону точно. Я знайшов із тих знайомих. Зараз я товаришую максимально з ними. Наприклад Даніель Салем. Я з ним "по деснах луплюся", - сказав Позитив.

Водночас, говорячи про дружбу з Потапом, Позитив не зміг відповісти, чи досі вони лишаються дуже близькими друзями ,як до повномасштабної війни:

"Я не знаю як правильно на це запитання відповісти. Скажу так. Я з ним бачився сьогодні, він був на студії. Ми з ним нормально поговорили. Я не відчуваю якоїсь різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав, чи зараз. Ми з ним на зв'язку. Чи близькі, я не можу тобі відповісти, я досі з цим розбираюся", - прокоментував артист.

POSITIFF та Потап

Також Позитив не став приховувати, що він пішов з гурту MOЗGI, продюсером та учасником якої був Потап:

"Гурт MOЗGI, дивись. Коли я пішов з лейблу, ми з ними співпрацювали лише як digital. Я не належу до гурту MOЗGI. Я зараз сольний виконавець POSITIFF. Зараз я жодного стосунку до цього гурту не маю. Не можу сказати, що з ним", - зазначив виконавець.

Нагадаємо, раніше POSITIFF зізнався, чи були зради у його колишньому шлюбі з дизайнеркою Анною Андрійчук.

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