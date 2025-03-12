Позитив планує породичатися з Даніелем Салемом: "Сподіваюсь, не відмовить"

На нещодавній прем'єрі фільму "Відпустка наосліп" виконавець Позитив і його дружина, танцівниця Юлія Сахневич вперше з'явилися на публіці після народження доньки.

У розмові з ТСН.ua артист, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, зізнався, що не міг пропустити допрем'єрний показ фільму, в якому головну роль зіграв його близький друг - військовослужбовець і телеведучий Даніель Салем. За словами Олексія, вони з Даніелем подружилися ще від часів проєкту "Танці з зірками", коли Салем танцював в парі з його майбутньою дружиною Юлією Сахневич.

Позитив і Юлія Сахневич / Фото: YULA company

На наше запитання, чи планує Олексій разом з дружиною довірити Даніелю роль хрещеного їх доньки, він відповів:

"Ми ще не хрестили Марію. Бо, чесно скажу, у нас справжній кастинг на роль хрещених дитини. Але зараз же можна брати декілька пар хрещених, тому я думаю, на роль одного з них ми дійсно запросимо Даніеля. Я сподіваюсь, що він не відмовить", - сказав у коментарі ТСН.ua Позитив.

Даніель Салем / Фото: YULA company

До слова, молоді батьки прийшли на показ фільму, залишивши свою майже 3-місячну доньку на її обох бабусь.

Нагадаємо, нещодавно Олексій ніжно привітав свою дружину з її 35-річчям.

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