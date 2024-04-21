Позитив показав невпізнанну Надю Дорофєєву і здивував, як вона за 10 років змінилася

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, привітав свою колегу Надю Дорофєєву з днем народження.

Артист написав співачці теплі слова з побажаннями. Зокрема, Позитив зазначив, що пишається досягненнями Наді Дорофєєвої. Окрім того, музикант наголосив, що йому неабияк приємно, що артистка стала частиною його життя.

"З днем народження, Додо! Люблю тебе! Пишаюся тобою і радий, що ти – частина мого життя", - звернувся до своєї колеги артист.

Надя Дорофєєва і Позитив / Фото: instagram.com/positiff

До речі, Позитив та Надя Дорофєєва протягом тривалого часу разом виступали в одному дуеті під назвою "Время и Стекло". Тож, у музикантів є чимало спільних архівних світлин. Деякими із них виконавець поділився у фотоблогу. Позитив опублікував знімки з Дорофєєвою, які були зроблені 10 років тому. На кадрах рудоволосу співачку просто не впізнати. З роками артистка неабияк змінилася.

"Цим фото рівно 10 років", - наголосив Позитив.

Надя Дорофєєва і Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, 21 квітня Надя Дорофєєва святкує день народження. Співачці виповнюється 34 роки. Одним із перших артистку зі святом привітав чоловік Міша Кацурін. Ресторатор вже розсекретив, який коштовний подарунок зробив коханій з нагоди дня народження.

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