Позитив показався голомозим та без бороди та здивував "новим" зовнішнім виглядом

Артист з іронією відреагував на скандал, в який потрапив через різкі висловлювання в бік жінок, які не голяться.

Український співак Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, здивував "новим" зовнішнім виглядом.

В Instagram-stories артист опублікував знімок, на якому неочікувано показався голомозим та без своєї фірмової бороди. Поруч з Позитивом на знімку була дівчина, яка гладила його поголену голову.

"10 з 10?" – іронічно підписав світлину виконавець.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Щоправда, Завгородній продемонстрував свої вміння володінням фотошопу. Зокрема, у реальному житті музикант на такі кардинальні зміни не наважився. Цією світлиною, де він показався голомозим, артист відреагував на скандал, який нещодавно розгорівся довкола нього, ведучого Володимира Остапчука та блогера Богдана Буше. Вони обговорювали тему депіляції жінок і зійшлися на думці, що вони мають голитися, адже так набагато гарніше. Буше взагалі ж додав, що неголена дівчина "не може бути 10 з 10".

Зазначимо, Позитив вже виправдався за свої образливі висловлювання в бік жінок. Музикант зазначив, що лише ділився власною думкою, на яку має право, та не хотів нікого образити.

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