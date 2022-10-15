Позитив пояснив, чому пішов з MOЗGI Entertainment і у яких стосунках з Потапом зараз

Український репер та музикант, учасник гурту MOЗGI та ексучасник дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній, він же Позитив пояснив, чому пішов з MOЗGI Entertainment.

Позитив зазначив, що хоч він і вийшов з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, тим не менш, він продовжує з ними співпрацювати:

"Я співпрацюю з ними як із сервісом дистрибуції. Вони зараз більше не як продюсерський центр, а сервіс для артистів. До них може звернутися будь-який артист і сказати, що йому потрібно випустити пісню. Потрібно йти далі. І такий крок зробив мене сильнішим і вже у своїх штанах треба бути. Ми з Потапом спілкуємось завжди. Так зійшлися зірки. Так сталося, є багато причин. Все почалося ще з розпаду Время и Стекло. Я почав писати свій альбом. Тоді вже була ідея, бажання вирости. І показати себе як цікавого персонажа", - пояснив Позитив в інтерв'ю "Гончарова Подкаст".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Також Завгородній зауважив, що з Потапом вони продовжують спілкуватися. Після того, як репер та продюсер повернувся до України, вони бачилися та брали участь разом у благодійних акціях. Позитив зазначив, що вони з Потапом завжди на зв'язку і постійно переписуються.

Потап і Позитив

Зазначимо, що після того, як Позитив пішов у сольне плавання він встигнув випустити емоційний трек до росіян "Ничего личного". Також музикант записав декілька дуетів, один з останніх – дуетна робота Позитива з Анною Трінчер над піснею "Який ти козак".

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