Позитив пояснив свої поцілунки із Надею Дорофєєвою на фото

До студії "Сніданку з 1+1" завітав виконавець POSITIFF (Позитив), який представив нову спільну роботу з Michelle Andrade та Alina Pash під назвою "Перед світанком".

Сенс композиції співак прокоментував наступними словами: "Це пісня-шана усім нашим героям, які захищають і боронять нашу землю від орків та рашистів".

Позитив та Мішель до останнього приховували, хто буде ще одним виконавцем у тріо. Робота з Аліною Паш для артистів виявилась першим спільним музичним доробком. Співак говорить, що співпраця видалась дуже плідною, окрім того, його здивував талант Аліни до швидкого написання тексту.

"Мішель з Аліною десь зустрілись на благодійному концерті в Європі. І потім Мішелька зробила спільну групу в соцмережі, де я надіслав дівчатам старе аранжування, яке робив дуже давно. Воно доволі неформатне, але я розумію, що зараз в українській музиці ми самі створюємо цей формат. Я скинув і Аліна дуже швидко написала свій текст, одразу прислала, вона просто монстр в цьому… Хтось писався у Барселоні, хтось у Києві, я особисто на Івано-Франківщині", - прокоментував виконавець.

“Українська музика повинна процвітати”: POSITIFF з прем’єрою кліпу у "Сніданку"

Також учасники тріо зняли відеороботу, перебуваючи у різних куточках світу. Свій уривок відео POSITIFF знімав біля "Скелі Довбуша". За його словами, знімання вийшли доволі екстремальними, оскільки команді необхідно було на вершину занести усю необхідну техніку.

На запитання ведучих, чому четвертою вирішили не кликати ексколегу з гурту "Время и Стекло" DOROFEEVA і що означає провокаційне фото співака з нею в соцмережі, Позитив зізнався:

"Це клікбейт. Коли Надя опублікувала фотографію з Кацуріним, я написав у себе "чи разом" з цим фото і таким чином зробив анонс сьогоднішнього кліпу і пісні. Ми ж не казали, що там буде Аліна Паш. І всі думали, що це 100% буде Надя… Я не кликав Надю у цю пісню, бо вже знав, що у неї буде дуетна пісня з Артемом Пивоваровим, зараз вона також готує сольний альбом".

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Щодо майбутніх сольних робіт, наразі Позитив плідно працює над своєю сольною українськомовною піснею, а згодом анонсує і цілий україномовний альбом.

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