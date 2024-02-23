Позитив прокоментував спілкування з найкращим другом Потапом після його витівок і виїзду за кордон

Український співак Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, розповів про стосунки з продюсером Потапом і його дружиною Настею Каменських, які наразі підкорюють Латинську Америку.

Так, виконавець у бліцопитуванні "Нашого радіо" приголомшив, як припинив спілкуватися із зірковим подружжям, з яким раніше вони були у близьких робочих і дружніх стосунках понад 20 років.

До слова, артист також запевнив, що наразі пісні Потапа та деякі висловлювання Насті Каменських в інтерв'ю, зокрема її розмова з Машею Єфросиніною, яка викликала хейт у Мережі, є "феєричними". І додав, що на "п'єдестал крінжу" він би виніс все ж творчий репертуар Потапа.

Позитив, Потап і Настя Каменських

Зазначимо, раніше Позитив вже зазначав, що на заваді їхній з продюсером дружбі стали різні погляди на життя. Втім, тоді він був переконаний, що з Потапом їм вдасться налагодити теплі приятельські взаємини. Сам же Потап теж не мовчав про те, що їхня дружба похитнулася, адже за словами репера, після повномасштабного вторгнення фокус його уваги був на благодійній діяльності за кордоном, тому не вистачало часу для зустрічей з товаришами.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських з Потапом відвідали світську подію Латинської Америки й показалися із зірками світового шоубізу. Зокрема, співачка на червоному хіднику постала з чоловіком Меган Фокс.

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