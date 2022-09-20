Позитив разом зі співачкою-початківицею випустив проникливу пісню про біженців

Артист Позитив разом зі співачкою-початківицею Настею Балог випустив нову проникливу українськомовну пісню.

У композиції, яка отримала назву "Додому", артисти розповіли історію ліричної дівчини, яка перебуває за кордоном, а її хлопець тим часом захищає Україну. Єдине, про що вона зараз мріє, це нарешті повернутися додому та обняти свого коханого.

Позитив і Настя Балог

"Ця зима назавжди змінила нас. Ми почали по-справжньому цінувати ті речі, які не шанували колись", - поділилася Настя.

Загалом, артисти піснею хотіли також і підбадьорити українців, особливо тих, чиї міста та селища нині окуповані російськими військовими. Всі українці зможуть повернутися у свої домівки: хтось - у Маріуполь, хтось – у Херсон, а хтось – в українські Донецьк, Луганськ та Крим.

Позитив і Настя Балог

"Ми впевнені, що наш прапор знову замайорить там, де повинен, і там, де на нього чекають", — додала Настя Балог.

Зазначимо, від початку повномасштабної творчість артистів змінилася. Зокрема, у кар'єрі Позитива сталися кардинальні зміни. Виконавець припинив співпрацю з MOЗGI Entertainment як артист та почав випускати сольні пісні.

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