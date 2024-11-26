Позитив розкрив, чи привітав його колишній друг Потап із вагітністю дружини: "Я здивувався"

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, розкрив, чи привітав його колишній друг, репер Потап, із майбутнім поповненням в родині.

До слова, знаменитості раніше товаришували. Однак, з початком повномасштабної війни їхнє спілкування припинилося. Ба більше, Потап навіть заблокував Позитива у соцмережах. Однак вагітність дружини виконавця – танцівниці Юлії Сахневич – розколола лід. Зокрема, Потап розблокував Позитива і привітав його з радісною новиною. Щоправда, ймовірно, вони спілкувалися в месенджері, адже, як зізнається артист, в Instagram він досі залишається в репера в "чорному списку". До речі, співачка Настя Каменських також вітала Позитива з майбутнім поповненням у родині.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Потап і Настя привітали мене (з вагітністю дружини – прим. ред.). Потап мене розблокував, я здивувався. Але в Instagram я ще заблокований", - зізнався артист в ефірі "Нашого радіо".

Нагадаємо, дружина Позитива наразі перебуває на останніх місяцях вагітності. Нещодавно Юлія Сахневич посвітила помітно округлим животиком та зізналась, чи планують вони парні пологи.

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