Позитив розкрив, як минули пологи в його дружини та як вони спочатку хотіли назвати доньку

Артист весь час був поруч із коханою та підтримував її.

Український виконавець Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, розповів, як минули пологи в дружини, танцівниці Юлії Сахневич.

27 грудня у подружжя народився первісток. Позитив був присутнім на пологах та весь час підтримував дружину. На проєкті "Ранок у великому місті" виконавець зазначає, що це було найкраще рішення. Що ж стосується пологів, то вони минули швидко і Юлія чудово впоралася.

"Пологи минули кльово. Я був, все бачив. Якщо хтось каже, що це жахливо, то я був найкращою підтримкою для дружини. Я був присутній весь час і зробив гарно свою роботу. Я збоку все бачив. Дуже було все швидко. Юля молодець!" – поділився виконавець.

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Подружжя назвало доньку Марією. Однак, як виявилося, були інші варіанти імен, наприклад, Олівія. Однак дівчинка народилася після Різдва і, як пригадує Позитив, він глянув на доньку і одразу вирішив, що вона – Маша.

"У нас були дуже цікаві імена, наприклад, Олівія. Як варіант, була Марія, бо саме було Різдво. Ми дивимося з Юлею на неї, і я такий, яка ж вона Олівія?! Це Машка!" – пригадав артист.

Позитив із донькою / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, нещодавно Юлія Сахневич показувала, як змінилася її фігура після пологів. Також хореографиня розкрила, на скільки кілограм вже схудла.

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