Позитив розповів про сварки та їхній побут з коханою Юлією Сахневич: "Іноді страждаємо від цього"

Співак також розсекретив, чи готові вони до народження первістка.
Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, зізнався, як ділить побут з коханою, танцівницею Юлією Сахневич.
Так, виконавець зізнається, що чіткого розподілу хатніх обов'язків вони з обраницею не мають. Втім, додає, що любить готувати різноманітні страви, тому часто займається цим сам.
"Все чудово. Я дуже люблю готувати й частіше роблю це я. Якщо говорити про прання білизни й все інше, то це не найулюбленіша моя справа, тому займається цим Юля. Немає того, хто допомагає по господарству. Проте іноді хочеться, щоб була прибиральниця", – розповів Позитив в програмі "Люкс ФМ".
Також зірка поділився, через що у них в родині можуть виникнути непорозуміння. Зокрема, Позитив стверджує, що ці причини стосуються здебільшого творчості, коли він поглинутий написанням пісень і не приділяє багато уваги коханій. Окрім того, артист зазначив, що вони вже готові ставати батьками.
"Думаю, можемо посваритися через увагу, якої потребують усі дівчата. Наприклад, зараз дуже не вистачає ідей для пісень і тому вони трішки довше створюються. Тому часом хочеться залишитися на ніч на студії, аби доробити проєкт. Ми всі іноді навіть страждаємо від цього. Вже є розмови (про поповнення в родині – прим. ред.). Звісно, дуже хочемо. Це станеться. Сподіваюся бути тим самим чудовим татом, який буде завжди поруч", – додав знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Позитив завітав на прем'єру пісні до Насті Каменських і OSTROVSKYI та продав на аукціоні незвичну річ, створену власноруч.
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