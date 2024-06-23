Позитив розповів про сварки та їхній побут з коханою Юлією Сахневич: "Іноді страждаємо від цього"

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, зізнався, як ділить побут з коханою, танцівницею Юлією Сахневич.

Так, виконавець зізнається, що чіткого розподілу хатніх обов'язків вони з обраницею не мають. Втім, додає, що любить готувати різноманітні страви, тому часто займається цим сам.

"Все чудово. Я дуже люблю готувати й частіше роблю це я. Якщо говорити про прання білизни й все інше, то це не найулюбленіша моя справа, тому займається цим Юля. Немає того, хто допомагає по господарству. Проте іноді хочеться, щоб була прибиральниця", – розповів Позитив в програмі "Люкс ФМ".

Також зірка поділився, через що у них в родині можуть виникнути непорозуміння. Зокрема, Позитив стверджує, що ці причини стосуються здебільшого творчості, коли він поглинутий написанням пісень і не приділяє багато уваги коханій. Окрім того, артист зазначив, що вони вже готові ставати батьками.

POSITIFF і Юлія Сахневич

"Думаю, можемо посваритися через увагу, якої потребують усі дівчата. Наприклад, зараз дуже не вистачає ідей для пісень і тому вони трішки довше створюються. Тому часом хочеться залишитися на ніч на студії, аби доробити проєкт. Ми всі іноді навіть страждаємо від цього. Вже є розмови (про поповнення в родині – прим. ред.). Звісно, дуже хочемо. Це станеться. Сподіваюся бути тим самим чудовим татом, який буде завжди поруч", – додав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Позитив завітав на прем'єру пісні до Насті Каменських і OSTROVSKYI та продав на аукціоні незвичну річ, створену власноруч.

Читайте також: