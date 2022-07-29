Позитив розповів, як переконує Потапа повернутися до України

Український артист та учасник гурту Mozgi POSITIFF поділився, як часто спілкується зі своїм близьким другом, продюсером Потапом, який ще до війни поїхав до Іспанії.

За словами Олексія Завгороднього, він же Позитив, з Потапом після того, як він поїхав до Іспанії ще до повномасштабного вторгнення РФ до України, вони почали спілкуватися рідко.

У програмі "Слава+" Позитив поділився, що розуміє, що Потапу непросто:

"Тут не лише про Потапа, про всіх, хто опинився за кордоном до війни, можу сказати, коли я з ними розмовляю, я розумію, що їм дуже складно розуміти, що вони і як вони. Вони не бачили ракет цих, вони не бачили, що тут дійсно коїться. Вони поки що не були в тих містах, де ми були", - сказав Позитив.

Також артист зізнався, про що вони говорять з Потапом: "Ми не заходили кудись глибоко. Все, що було - це що, як. Що ми робимо, давай зробимо щось разом, давай якось співпрацювати", - поділився виконавець.

Потап, Michelle Andrade і Позитив / Фото: Пресслужба MOZGI Entertainment

Втім, зазначає Позитив, через те, що вони стали рідше спілкуватися з Потапом, він для нього не став менш важливлю людиною у житті:

"Для мене він не відійшов кудись в інший світ, десь він там. Все одно я йому пишу, він мені пише. Можемо три дні, тиждень, місяць можемо не спілкуватися. Але все одно: "Братан ти як?", "я там і там, те роблю". Це все є. Але воно, звісно, інше, це спілкування", - сказав Позитив.

Потап і Позитив

І додав: "Я чесно скажу те, що я йому пишу, приміром, що мені його дуже не вистачає, мені не вистачає свого старшого брата, свого баті, який може мені щось зараз підказати. Але я розумію, що таким чином я зараз стаю сильніше і якось сам вирулюю все, що коїться тут", - поділився Позитив.

Потап, Надя Дорофєєва та Позитив

Разом з тим Позитив вважає, що Потапу варто повернутися до України, і поділився, як говорив про це з другом:

"Я не єдиний його друг, який йому про це каже. Дуже багато, з ким я спілкуюсь, з людьми, які тут, звісно кожен йому каже. Але, мені здається, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він повернеться, що воно буде. Я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав і просто показав свою любов, яку він показує там. Так само і Настя. Щоб вони, все ж таки, це зробили. Бо нема нічого, що може цьому зашкодити. Заїхати. Я знаю, що він піклується про дуже багато інших сімей і навіть наших співробітників, які були тут, на студії", - прокоментував Позитив.

Потап і Позитив

Також артист додав:

"Я знаю точно, що у них є там якісь ідеї. Але, звісно, я йому кажу: "Приїдь. Ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових і ти будеш тут зараз батею, який зараз приїде і це все зараз зробить". Я дуже сподіваюся, що він все ж таки зробить це", - висловив сподівання Позитив.

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