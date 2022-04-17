Позитив розповів, як справи у Потапа і про своє ставлення до артистів, які перебувають за кордоном

Позитив розповів, як справи у Потапа і про своє ставлення до артистів, які перебувають за кордоном

Сам Позитив перебуває в Україні.

Учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, він же Позитив, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України перебуває в Україні.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" артист розповів, як ставиться до тих виконавців, які або виїхали, або ж не повертаються до України. На думку Позитива, хейтити зараз тих, хто перебуває за кордоном – неправильно. Адже й там вони активно розповідають про події в Україні:

"Багато людей так зверху дивляться: "А, ну ти там сидиш, так сиди". Не треба травити. Ви ж бачите, що всі, навіть ті, хто за кордоном, вони включилися і допомагають. Я скажу, що дуже багато артистів з волонтерами працюють і допомагає і фінансово, і зв'язками відусюди. Ми бачимо, що зараз їздять вони і спонукають людей, нагадують про Україну, про те, що у нас війна. Зірки, які роблять зараз ці благодійні тури. Вони молодці. Нехай зроблять там, у нас тут все теж нормально. Що, всім треба приїхати і тут бути? Нехай це роблять по всьому світу. Це дуже кльова справа. Вона допомагає. Всі волонтери скажуть про це", - прокоментував Позитив.

Також він поділився, чи перебуває на зв'язку зі своїм другом та колегою Потапом, який, волею долі, незадовго до початку війни поїхав з родиною на відпочинок за кордон.

"Ми на зв'язку, але він дуже зайнятий. Я знаю, що він дуже багато там робить і намагається якось допомагати. Я не можу сказати, де він, я думаю, що багато хто знає. Я з ним списуюся періодично, але він завжди якийсь втомлений і щось він робить", - пояснив Позитив.

Позитив, Потап і Дядя Вадя / instagram.com/mozgiband

Артист додав, що наразі Потап і Ірина Горова, які є засновниками MOZGI Group думають про компанію та людей, які в ній працюють і яким треба виплачувати зарплатню:

"Я думаю, що йому зараз треба думати про компанію, бо його компанія разом з Іриною Горовою – це 60 людей, які досі отримують заробітну плату, вони досі працюють", - сказав Позитив.

Також він додав, що вони з Потапом планують творити і писати нових пісень.

Читайте також: