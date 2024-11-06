Позитив розсекретив, як дізнався про вагітність дружини і чи буде присутній на пологах

Також артист поділився, чи знає він вже стать первістка.
Український виконавець Позитив, який нещодавно приголомшив новиною, що вперше стане батьком, поділився подробицями про вагітність дружини, танцівниці Юлії Сахневич.
Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) говорить, що до поповнення в сім'ї вони з коханою ретельно готувалися. Пара відчула, що готова стати батьками, і почала працювати над цим. Позитив пригадав, що дружина повідомила йому про вагітність через відеозв'язок, адже він тоді перебував в Одесі. Свої перші емоції Позитив описує так – "сльози та неймовірна радість". Виконавець вважає, що це по-справжньому особливий момент в його житті.
"Це сталося того дня, коли я був на зніманнях в Одесі. Про вагітність я дізнався через відеозв'язок. Як можна описати перші емоції, окрім сліз та неймовірної радості? Це був справді унікальний момент, який неможливо порівняти з чимось іншим. І зараз ми супер насолоджуємось цим станом і періодом", - розповів Позитив в інтерв'ю "УНІАНу".
Виконавець також зізнається, що вони з дружиною вже знають стать майбутньої дитини. Однак пара поділилася цим лише з найближчими. Від решти Позитив та Юлія поки тримають стать первістка в таємниці. Однак подружжя залюбки ділиться, що планує партнерські пологи. Олексій переконаний, що в такий важливий момент повинен бути поруч із дружиною.
"Ми з Юлею плануємо народжувати разом. Для нас важливо бути поруч одне з одним у такий важливий момент, адже це велика подія для нашої сім'ї, і, звісно, я хочу бути там, щоб підтримати її і пройти цей етап разом", - запевнив музикант.
Нагадаємо, Позитив нещодавно оголосив, що вперше стане батьком. Подруга виконавця – співачка Надя Дорофєєва – оригінально відреагувала на майбутнє поповнення в родині Олексія Завгороднього та Юлії Сахневич.
Читайте також: