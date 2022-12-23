Позитив та Руслан Ханумак заспівали про перемогу України 2023 року та показали "могилу" Путіна

Український музикант POSITIFF разом із гуртом HANUMIKE на чолі з режисером та актором Русланом Ханумаком випустили пророчу пісню "2023" про перемогу України наступного року.

Разом з композицією відбулася прем'єра кліпу, де дія відбувається на могилі російського диктатора Путіна. За словами Руслана Ханумака, бажання, загадані під Новий рік, неодмінно збуваються, тож чекати залишилося недовго.

Пісня "2023" - це як констатація факту перемоги України, в синергії усіх трьох артистів. HANUMIKE та POSITIFF вклали у неї всю свою віру.

"Коли відбувається лихо, коли нам страшно – ми починаємо вірити. Це єдине, що залишається та рятує. Здається, що ось буде новий день – і минуле зітреться, ніби його і не було. Хочеться, щоб у цю магію повірив кожен з нас, і для всіх цей рік став лише страшним сном. Ми почнемо нове життя, відлік якого вже за кілька днів, з початком 2023-го. Давайте візуалізувати усе побачене в кліпі разом!" - розповіли HANUMIKE.

Слова про літо в Херсоні та Криму у пісні POSITIFF вважає не просто передбаченням, а фактом.

Позитив

"Хтось вірить у магію, хтось в енергію, хтось у справедливість. Ми з хлопцями найбільше віримо в наші ЗСУ, тому літом плануємо засмагати на півдні країни. А поки давайте грітися нашою піснею і уявляти, як кожен із нас буде святкувати перемогу", - прокоментував Позитив.

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