Позитив уперше розсекретив, як освідчувався дружині Сахневич, з якою чекає на первістка

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, розповів більше подробиць про особисте життя.

Так, артист вже понад пів року не приховує шлюб з танцівницею Юлією Сахневич. Пара раніше розповідала, що зіграла весілля таємно, куди запросила лише найближчих. Про те, як освідчувався, Позитив не розкривав, але цього разу зробив виняток.

Як виявилося, виконавець освідчився Сахневич ще під час пандемії. Проте зізнається, що тоді не надто мудрував над оригінальністю цього кроку. Ба більше, за словами зірки, він навіть вже й не пам'ятає, яким було освідчення. Цікаво, що все це зірка пояснює тим, що раніше він та Юлія вже були у шлюбі, тому цього разу вони поставилися до такого чуттєвого моменту в особистому житті не надто серйозно.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Бо ми дві людини, які розлучалися. Тому воно (освідчення – прим. ред.) було без супер чогось такого. Особливо під час COVID — тоді не хотілося робити чогось гучного. Але це було мило. Я не пам'ятаю точно, як. Воно було банальним. У нас було це все і ми вже розуміємо одне одного", — поділився співак в ефірі "Нашого радіо".

Нагадаємо, зараз Позитив та його дружина чекають на появу первістка. Поки що пара приховує стать майбутнього малюка, однак артист вже сказав, коли Юлія Сахневич народжуватиме.

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