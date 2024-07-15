Позитив вдруге одружився і з дружиною похизувався обручками

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, поділився радісною новиною, що вдруге одружився.

Обраницею артиста стала танцівниця Юлія Сахневич, стосунки з якою він офіційно підтвердив у квітні цього року. Роман пари стрімко розвивається. Вже у понеділок, 15 липня, закохані поділилися радісною новиною, що одружилися.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Зокрема, Позитив та Юлія опублікували спільні романтичні світлини. На знімках закохані обіймаються, цілують одне одного, ніжно тримаються за руки та роблять фото на Polaroid. Перед камерою Позитив та Юлія постали у білих сорочках та світлих штанях. Особливої уваги користувачів привернули однакові обручки на безіменних пальцях парочки.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Кохаю", - підписав фото Позитив та додав смайлик у вигляді обручки з діамантом.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

У коментарях закоханих активно вітають підписники. Позитиву та Юлії бажають сімейного щастя та затишку. Щоправда, фани не приховують, що для них їхнє одруження стало справжньою несподіванкою

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Ми зачаровані і шоковані!

Вітаю! Будьте щасливі!

Які ви гарні! Щастя вам!

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Зазначимо, для Позитива цей шлюб став другим. Раніше музикант був одружений з Анною Андрійчук. Однак 2021 року пара розійшлася. Із Сахневич співак познайомився на "Танцях з зірками". Роман між закоханими розпочався близько трьох років тому.

Нагадаємо, нещодавно сімейний статус змінився у ведучої Валентини Хамайко. Знаменитість вийшла заміж за чоловіка після 18 років стосунків.

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