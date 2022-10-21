Позитив відповів Славі Камінській, яка розкритикувала його пісню з Анною Трінчер "Який ти козак"

Репер вважає, що таким чином співачка помстилася йому за прем'єру треку з нею в один день зі схожою назвою.

Український репер та музикант Олексій Завгородній, він же Позитив, відреагував на хейт співачки Слави Камінської, яка розкритикувала його нову пісню з Анною Трінчер "Який ти козак".

Позитив поставився до цього спокійно, зазначивши, що може бути й таке. Втім, репер припустив, що Камінська могла на нього образитися:

"Я пам'ятаю, що в мене до цього вийшов дует з Настею Балог і він називався "Додому". І він вийшов у той самий день, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Камінської, який називався "Додому" теж. Я думаю, що я щось наздоганяю її, якось до неї залажу", - сказав Позитив у програмі "Слава+Таня".

Також прокоментував Позитив й закиди Камінської про те, що трек примітивний:

"Пісня не задумувалася як така, що треба читати текст і замислюватися над змістом, над глибоким змістом. Всі ми розуміємо функцію такого треку. Є треки, де ти дійсно вкладаєш якийсь зміст, а тут розважальна, дуже весела, підбадьорююча пісня для козаків і козачок. Там же все просто. Там мотив, зрозуміло, що там тексту… там напевно довше грає програш. Це танцювальний трек", - сказав Позитив.

Нагадаємо, що тиждень тому Позитив та Анна Трінчер випустили дуетний танцювальний трек "Який ти козак". Втім, співачка Слава Камінська не оминула роботу колег увагою та назвала їхню пісню "крінж-треком", в якому нема творчості.

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