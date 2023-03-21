Позитив відреагував на чутки про роман з Юлією Сахневич і зізнався, скільки грошей витрачає у місяць

Музикант Позитив, як і багато інших українських артистів, через повномасштабну війну майже повністю втратив свій заробіток.

Як зізнався співак, нині майже нічого не приносить йому дохід. Позитиву через фінансові проблеми довелося продати автівку, також реперу допомагали друзі та родичі.

"Доходи знизилися десь на відсотків 90-80. У мене було декілька інтеграцій, навіть не у своїх соцмережах, для айтішників, потім продав машину, потім є родичі і друзі, які допомагали, і монетизація. Я не ходжу вже по ресторанах. Мені комфортно, я не залежу від розкішного способу життя", - відверто поділився артист на YouTube-каналі "Розмова".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

У Позитива були й накопичення. Утім, відкладені гроші знаменитість майже витратив на початку повномасштабної війни. Нині ж Позитив у місяць живе на близько 500 доларів.

"Накопичення трішки залишилися, але багато я втратив на початку, коли донатив і все інше. Коли жив на заході України, мені доводилося знімати дім, у якому жили ми всі. Зараз я живу приблизно на 500 доларів у місяць. Складно, цього не вистачає, але треба щось думати", - розповів музикант.

Юлія Сахневич і Позитив / Фото: instagram.com/tanci1plus1

До речі, Позитив не приховує, що більше не самотній. Артист зустрічається з дівчиною, яка теж працює у сфері шоубізнесу. Репер не поспішає розсекречувати ім'я обраниці. Та у Мережі ширяться плітки, що артист зустрічається зі своєю партнеркою з "Танців з зірками" Юлією Сахневич. Інтерв'юер напряму запитав у виконавця, чи дійсно це так. Тим часом Позитив з усмішкою на обличчі попросив задати інше запитання, тим самим ані спростував чутки про роман із Сахневич, ані підтвердив їх.

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