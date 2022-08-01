Позитив відреагував на чутки про свою алкогольну залежність: "Намагаюся жорстко не напиватися"

Так, щодо алкогольної залежності виконавця шириться багато пліток, зокрема й в українскьому шоубізнесі.

Позитив вирішив прокоментувати це. Артист зізнався, що дійсно інколи може випити алкоголю, особливо щоб впоратися з пригніченим настроєм. Утім, він не вважає, що має залежність від спиртного.

"Я зараз намагаюся жорстко не напиватися, але причини на це є. Я не знаю, хто каже про мою алкогольну залежність, але у мене з цим ніколи проблем не було. Так, я вживаю алкоголь. Пляшка вина у депресивний день у мене точно буде. А як по-іншому?" – розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну артист.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Позитив також зізнався, що від пригніченого настрою його рятує не лише алкоголь, але й робота. Коли співак зайнятий улюбленою справою, то й на спиртне часу не має.

До речі, просто під час інтерв'ю з ведучим знаменитість випивав вино. Як зізнався Позитив, до цього востаннє він пив три дні тому.

Фото: скріншот з відео

"Минулого разу пив десь три дні тому. Дуже складно знайти кльове вино, і ти думаєш, що краще мати чистий розум, краще випити чаю", - додав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Олексій також розповів, як часто спілкується зі своїм близьким другом, продюсером Потапом, який ще до війни поїхав до Іспанії.

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