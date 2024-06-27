Позитив відреагував на чутки, що Потап зраджує Каменських з його колишньою дружиною

Тим часом Настя Каменських висловилася про плітки, що вона вже давно розлучена з чоловіком.

Український співак Позитив відреагував на чутки, що репер Потап крутить роман з його колишньою дружиною Анною Андрійчук.

Першим про це заговорив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Мовляв, Потап зраджував Настю Каменських з Андрійчук. Співачка про це дізналася та розірвала всі зв'язки з давньою подругою та відписалася від неї в Instagram. До слова, раніше Андрійчук та Каменських чимало часу проводили разом та ділилися спільними кадрами. Нині ж вони цього не роблять.

У програмі "Ранок у великому місті" Позитив зізнався, що чув про це лише з пліток, які, на його думку, не відповідають дійсності.

Потап із колишньою дружиною Позитива

"Я нічого про це не знаю. І не можу коментувати. Я чую тільки чутки. Так, щоб сказати, що я десь від когось дізнався, то такого нема. Тому, я думаю, що це чутки", — висловився Позитив.

Тим часом сама Настя Каменських наголошує, що в їхніх стосунках із чоловіком все гаразд. Вона зазначила, що не збирається розлучатися з Потапом. Настя також радить не звертати уваги на плітки, адже якщо раптом в її особистому житті таки стануться зміни, то вона повідомить про це сама.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мене дуже дивувало, що продовжували писати, що ми розлучаємося, коли я вже кажу, що ми не розлучилися. Ми не розлучаємося! Ми навіть ніколи не робили таку заяву. Нічого не було, щоб подумали, що розлучаємося. Я не розлучаюся зі своїм чоловіком. І коли я захочу це зробити, я вам повідомлю сама і нікому цю новину не віддам", — наголосила співачка.

До речі, нещодавно Настя Каменських чесно відповідала, чи доводилося їй переживати зраду коханої людини.

Потап знайшов заміну Насті? Криза у стосунках Mamarika – ЖВЛ представляє

Читайте також: