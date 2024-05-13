Позитив висловився про дружбу з Потапом і здивував неочікуваною заявою про нього

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, прокоментував стосунки з продюсером і репером Потапом, який нині перебуває за кордоном.

Зокрема, до початку повномасштабного вторгнення знаменитості були у тісних дружніх стосунках і часто разом працювали над різноманітними проєктами. Втім, нині, за словами Позитива, їхні шляхи дещо розійшлися. До того ж Потап заблокував давнього друга в соцмережах. Тому, за словами зірки, він не бачить його частих витівок і не цікавиться життям колеги.

"Мене заблокував Потап у соцмережах і я не бачу, що він робить", - розповів Позитив у програмі "Люкс ФМ".

Потап і Позитив

Як зізнається Олексій, він і гадки не має, що послугувало причиною такого рішення репера. Втім, поки що Позитив жодним чином не намагався владнати з ним стосунки. І запевняє, що, можливо, у майбутньому їм і вдасться це зробити, але вже під час зустрічі.

"Як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив чесно зізнався, чи зраджував своїй колишній дружині з Юлією Сахневич і коли зародилося їхнє кохання з новою обраницею.

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