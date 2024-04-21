Позитив висловився про Настю Каменських, яка активно будує кар'єру за кордоном

Виконавець суб'єктивно оцінив прагнення артистки завоювати іноземний музичний ринок.
Український співак Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом Позитив, прокоментував творчу діяльність колеги Насті Каменських, яка нині підкорює своїми хітами іноземну аудиторію.
Так, у програмі "Муз_Тренд" знаменитість поділився особистою думкою щодо того, чи варто було Насті під час повномасштабного вторгнення повертатися до просування свого таланту за кордоном і створення іноземних пісень для світової спільноти.
"Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно (перехід на іноземний музичний ринок – прим. ред.). Не вважаю, що це зараз на часі. Але це виключно моя думка", - прокоментував Позитив.
Зазначимо, співачка Настя Каменських уже неодноразово заявляла про свою готовність популяризувати українську творчість не лише в межах України, але й за кордоном. Зокрема, разом з Потапом зірка оселилася в Колумбії та звідти записує нові хіти іноземними мовами. Так, нещодавно артистка до нового іспанськомовного хіта випустила провокативне відео з молодим українським виконавцем. До слова, цією відеороботою NK неабияк заінтригувала фанів.
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