Позитив влаштував таємну гендер-паті і розсекретив, коли його дружина народжуватиме

Український виконавець Позитив розповів про таємну гендер-паті і розсекретив, коли його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, народжуватиме.

Незабаром у подружжя з'явиться на світ первісток. Тривалий час закохані приховували радісну новину та лише нещодавно оголосили про вагітність. Однак подробиці ані Позитив, ані Юлія розкривати не квапляться. Знаменитості зізнаються, що вже знають стать первістка. Закохані влаштовували гендер-паті, але в колі найближчих та найрідніших. Позитив та Юлія поки тримають в таємниці, хто в них народиться – хлопчик чи дівчинка.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Ми робили гендер-паті, просто дуже скромно. Красиво зробили, навіть в ресторані це було, але нас ніхто не "спалив". Все добре!" – розповів виконавець у програмі "ЖВЛ представляє".

Наразі Позитив з нетерпінням чекає на появу на світ первістка. Артист зізнається, що будує плани на майбутнє вже з урахуванням того, що в нього буде дитина. Коли ж саме Юлія Сахневич народить, артист відповідає "скоро".

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Ти починаєш задумуватися, що не живеш сьогоднішнім днем. Ти вже починаєш жити майбутнім, і ти починаєш будувати його міцним, думаєш не про себе, а про ту людину, яка скоро народиться. І дійсно воно міняє", - поділився музикант.

Нагадаємо, нещодавно Позитив розповів, як дружина повідомила йому про вагітність. Також артист зізнався, чи буде присутнім на пологах.

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