Позитив вперше після розлучення розповів про нові стосунки: "Вона з шоубізнесу"

Ексучасник гурту "Время и Стекло", учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній, він же Позитив, вперше розсекретив, що більше не завидний холостяк.

У програмі "Слава+Таня" Позитив зізнався, що має стосунки. Це вперше, коли Позитив після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук заговорив про новий роман.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати", - прокоментував Позитив.

Він зізнався, що стосунки зародилися давно – ще до початку повномасштабної війни. Хто саме став обраницею Позитива, він говорити не став, втім поділився, що вона також працює у сфері шоубізнесу. Також артист зізнався, що перш ніж між ним та коханою зародилися почуття, вони тривалий час просто товаришували.

Позитив з ексдружиною / Фото: instagram.com/annchuk

Нагадаємо, що у квітні 2021-го року стало відомо, що Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 – у шлюбі. Як розповідала екскохана музиканта, причиною їхнього розлучення стали різні інтереси: "Ми переросли одне одного", - пояснювала тоді Андрійчук.

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