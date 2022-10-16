Позитив вперше показав своє житло у Києві, в якому власноруч робить ремонт

Як зізнався репер, він вже два роки робить ремонт у дуплексі.

Ексучасник гурту "Время и Стекло", репер та музикант Олексій Завгородній, він же Позитив, розповів про ремонт у його житлі.

Як раніше ділився артист, декілька років тому він придбав дуплекс поруч зі студією, де почав робити ремонт перед війною. Втім, каже Позитив, Вчерез повномасштабне вторгнення, відсутність гастролей та брак коштів, зараз він наводить лад у будинку своїми силами.

"Я закінчую ремонт і живу в ньому. Я розпочав його, коли почався COVID, це перша криза була. Потім наступний рік… Тобто він тягнеться вже два роки. Спочатку я розігнався – у мене була команда, прораб, дизайнери. Концерти є, гроші заробляєш…" – поділився Позитив у "Сніданку.Вихідний".

Житло Позитива

Житло Позитива

Також музикант вперше показав своє житло та процес ремонту,який там триває. Позитив поділився, що наразі він живе на першому поверсі, бо на другому ще треба багато що доробляти:

"Я на другому поверсі не живу. Я живу на першому поверсі, там же є диванчик. Ще роблять сходи… Я от весь місяць зараз жив зі штукатуром. Я прокидався, він мені стукав у двері, бо ж неможна подзвонити. Я йому відкривав, він робив щось, я далі спав", - розповів Позитив.

"Я місяць жив зі штукатуром" — POSITIFF про ремонт та творчість

Також він зізнався, що все ж таки серйозну роботу, як то покласти плитку, або провести електрикувін довіряє професіоналам. Втім і сам дещо робить:

"Є якісь складні речі, такі тонкі, я думаю, що краще всього це робити професіоналам. Але якщо, наприклад, плінтус приклеїти, розетку зробити, це можна звісно…" – додав Позитив.

Житло Позитива

Житло Позитива

Він зізнався, що зараз дуже економить на ремонті:

"На ремонті точно зараз. Я думаю, що цінності змінилися. Тому що, якщо ти хотів якусь гарну ретро-лампу, то зараз це просто лампочка. Мені цього вистачає. Воно зараз не на часі. Зараз на часі допомога ЗСУ", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше Позитив пояснив, чому пішов з MOЗGI Entertainment і у яких стосунках з Потапом зараз. Позитив зазначив, що хоч він і вийшов з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, тим не менш, він продовжує з ними співпрацювати.

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