Позитив уперше прокоментував чутки, що Сахневич зруйнувала його шлюб з колишньою

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, поділився новими подробицями роману з танцівницею Юлією Сахневич.

За словами артиста, у стосунках вони перебувають вже понад три роки. Так, пара познайомилася за часів знімання "Танців з зірками", де Юлія була партнеркою Олексія на паркеті. Тоді виконавець був ще одруженим з колишньою дружиною Анною Андрійчук.

Зрештою, після того, як Позитив розлучився і через декілька років підтвердив роман з Юлією, у фанів виникло чимало запитань. Зокрема, припускали, що зірка міг розлучитися з ексдружиною саме через нову обраницю. На такі закиди Завгородній дав чітку відповідь і пояснив, що їхнє з танцівницею кохання зародилося тоді, коли вони обидва були вільними.

POSITIFF і Юлія Сахневич

"Це не так. Це було після того, як ми закінчили з колишньою стосунки. Так само й у Юлі. До такого хейтерства взагалі ніяк не ставлюся", - зізнався Позитив у коментарі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив висловився про майбутнє друге одруження з Юлією Сахневич та чи планують вони поповнення у родині.

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