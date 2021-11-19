Позитив вперше розповів, чому не спілкується з рідним батьком вже 16 років

Позитив вперше розповів, чому не спілкується з рідним батьком вже 16 років

У артиста непрості стосунки з близькою людиною.

Ексучасник гурту "Время и Стекло", учасник гурту MOZGI, Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, розповів про своїх батьків.

Мама артиста Олена – балерина, тато Іван – директор київського театру. Саме він прищепив малому синові любов до музики, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Що в садочку, що пізніше в школі Льоша був дуже чемним і добрим хлопчиком, через що й отримав прізвисько "Позитив". Спокій і манери – це те, що в ньому виховала мама.

Та розлучення батьків стало справжнім шоком для Позитива, якому тоді було 15 років. "Дякую йому, що це не сталося у шість років", - зазначив артист.

Олексій з сестрою-двійнятком та батьками

Позитив зізнався, що тато і мама часто сварилися. А одного разу після чергового скандалу Завгородній-старший просто зник. "Він якось різко поїхав, нічого не сказав. У нього в Китаї завод і він поїхав туди. І я такий :"А де батя? А куди він пішов?" – поділився співак.

Уже пізніше з'ясувалося, що батько повернувся до колишньої дружини та їхніх дітей. Відтоді гідним прикладом справжнього чоловіка Олексій вважає не його, а двох своїх дідусів, які навчили артиста носити жінок на руках.

"Якщо тато міг сказати, що всі баби-стерви, то ці завжди були за жінок і, напевно, у мене такий же характер. Або в протест татові", - сказав виконавець.

Батьки Позитива

За кілька років після раптового зникнення батько намагався відновити стосунки із сином, але жодного разу не наважився зустрітися з Олексієм особисто.

"Приїжджав якийсь його друг: "Тато хоче з тобою побачиться". "А чого ви тут, а не тато?". Його онуки писали мені ще в соцмережах. Тобто він намагався через когось весь час, не сам. Хоча номер у мене не змінився досі і він мені не дзвонить", - сказав Позитив.

Уже 16 років Льоша не знає, що таке батьківська любов. Тата не було поряд ані коли артист одружувався, ані коли переживав власне розлучення. 2021-го, після 13 років стосунків, Олексій розійшовся з дружиною Анною Андрійчук. У цей період найбільшу підтримку йому надала мама.

Позитив з мамою

Саме цій жінці Олексій Завгородній готовий дякувати все життя – за її життєві настанови, які зробили артиста таким, яким він є сьогодні.

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