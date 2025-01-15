Позитив вперше став батьком та показав фото з новонародженою донькою

Артист також розсекретив, як вони з дружиною назвали дівчинку.
Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, вперше став батьком.
Дружина виконавця, танцівниця Юлія Сахневич, народила артистові доньку. Про це музикант оголосив у своєму Instagram. Зокрема, він опублікував щасливі фото з дружиною та новонародженою дівчинкою. На кадрах новоспечені батьки милувалися крихіткою. До речі, знімки були зроблені вдома, вже після того, як танцівницю виписали з пологового будинку. Тож, очевидно, первісток подружжя з'явився на світ значно раніше, але лише зараз закохані наважилися поділитися радісною новиною.
Не став артист також й довго тримати інтригу. Зокрема, Позитив вже встиг показати обличчя донечки, а також розсекретив її ім'я. Юлія Сахневич та Олексій Завгородній назвали доньку Марією.
"Марія Олексіївна! Ласкаво просимо в цей божевільний світ!" - підписав фото з донькою Позитив.
Прихильники пари вже відреагували на радісну новину. Зокрема, подружжя просто засипали компліментами та побажали їм щасливого батьківства.
- Яка крута новина! Вітаємо! Все тільки починається! Щастя вам великого!
- Вітаю вас, ваша сім'я неймовірна!
- Вітання, мої любі! Вже привселюдно!
Нагадаємо, раніше у родині французького актора Венсана Касселя сталося поповнення. Молодша на 30 років обраниця артиста народила йому сина. Нещодавно модель Нара Баптиста вперше показала їхнього новонародженого малюка.
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