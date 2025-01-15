Позитив вперше став батьком та показав фото з новонародженою донькою

Артист також розсекретив, як вони з дружиною назвали дівчинку.

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, вперше став батьком.

Дружина виконавця, танцівниця Юлія Сахневич, народила артистові доньку. Про це музикант оголосив у своєму Instagram. Зокрема, він опублікував щасливі фото з дружиною та новонародженою дівчинкою. На кадрах новоспечені батьки милувалися крихіткою. До речі, знімки були зроблені вдома, вже після того, як танцівницю виписали з пологового будинку. Тож, очевидно, первісток подружжя з'явився на світ значно раніше, але лише зараз закохані наважилися поділитися радісною новиною.

Позитив вперше став батьком / Фото: instagram.com/positiff

Не став артист також й довго тримати інтригу. Зокрема, Позитив вже встиг показати обличчя донечки, а також розсекретив її ім'я. Юлія Сахневич та Олексій Завгородній назвали доньку Марією.

"Марія Олексіївна! Ласкаво просимо в цей божевільний світ!" - підписав фото з донькою Позитив.

Позитив вперше став батьком / Фото: instagram.com/positiff

Прихильники пари вже відреагували на радісну новину. Зокрема, подружжя просто засипали компліментами та побажали їм щасливого батьківства.

Яка крута новина! Вітаємо! Все тільки починається! Щастя вам великого!

Вітаю вас, ваша сім'я неймовірна!

Вітання, мої любі! Вже привселюдно!

Позитив вперше став батьком / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, раніше у родині французького актора Венсана Касселя сталося поповнення. Молодша на 30 років обраниця артиста народила йому сина. Нещодавно модель Нара Баптиста вперше показала їхнього новонародженого малюка.

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