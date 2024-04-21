Позитив вперше прокоментував весілля своєї колишньої і зізнався, чому приховує нову кохану

Артист заявив, що його дівчина вже готова афішувати їхні стосунки.
Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, розповів про нову кохану та прокоментував одруження ексдружини, дизайнерки Анни Андрійчук.
Як зізнається зірка, його дівчина, з якою вони розпочали стосунки ще до повномасштабного вторгнення, вже готова публічно розповідати про їхнє кохання. Втім, сам Позитив переконаний, що наразі на тлі війни це робити не варто:
"Я дуже сильно хотів зробити це на День усіх закоханих, поділитися. Бо моїй другій половинці це важливо. Але потім я сказав, що давай поки не будемо, бо багато інших новин… Десь приємні, десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити", - пояснив артист у програмі "Муз_Тренд".
Окрім того, виконавець поділився, що вже давно не слідкує за життям колишньої дружини. Так, Позитив навіть не знав про заміжжя Анни Андрійчук й не бачив її фото з весілля, які активно ширилися Мережею. Однак, артист переконує, що розійшлися вони без скандалів.
"Я не знаю. Я не спілкуюся з нею. Ми востаннє нормально з нею закінчили розмову", - відповів Позитив.
Нагадаємо, нещодавно Позитив привітав співачку Надю Дорофєєву з днем народження й показав архівні фото з нею, де артистку просто не впізнати.
Читайте також:
- Радіоведуча Соня Сотник висловилася про Артема Пивоварова та його поведінку на сцені
- Кацурін показав, як із дітьми вітав Надю Дорофєєву з 34-річчям і який коштовний подарунок їй зробив
- Злата Огнєвіч замилувала фото з мамою-красунею та зізналася, яку важливу пораду їй дала
- Санта Дімопулос розсекретила, як після розлучення заробляє на життя і яким бізнесом володіє