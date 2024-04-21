Позитив вперше прокоментував весілля своєї колишньої і зізнався, чому приховує нову кохану

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, розповів про нову кохану та прокоментував одруження ексдружини, дизайнерки Анни Андрійчук.

Як зізнається зірка, його дівчина, з якою вони розпочали стосунки ще до повномасштабного вторгнення, вже готова публічно розповідати про їхнє кохання. Втім, сам Позитив переконаний, що наразі на тлі війни це робити не варто:

"Я дуже сильно хотів зробити це на День усіх закоханих, поділитися. Бо моїй другій половинці це важливо. Але потім я сказав, що давай поки не будемо, бо багато інших новин… Десь приємні, десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити", - пояснив артист у програмі "Муз_Тренд".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Окрім того, виконавець поділився, що вже давно не слідкує за життям колишньої дружини. Так, Позитив навіть не знав про заміжжя Анни Андрійчук й не бачив її фото з весілля, які активно ширилися Мережею. Однак, артист переконує, що розійшлися вони без скандалів.

"Я не знаю. Я не спілкуюся з нею. Ми востаннє нормально з нею закінчили розмову", - відповів Позитив.

Позитив та Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Нагадаємо, нещодавно Позитив привітав співачку Надю Дорофєєву з днем народження й показав архівні фото з нею, де артистку просто не впізнати.

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