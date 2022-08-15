Позитив, який зараз живе у студії звукозапису, розповів про свій новий будинок

Так, нещодавно репер розповідав, що через матеріальну скруту він відмовився від квартири у Києві та переїхав жити до студії звукозапису.

Втім, як виявилося, там жити він планує недовго.

Як розповів зірка у програмі ЖВЛ, трохи більше року тому він придбав собі дуплекс поруч зі студією, де почав робити ремонт перед війною. Втім, через повномасштабне вторгнення, відсутність гастролей та брак коштів, зараз він наводить лад у будинку своїми силами.

"Ремонт уже почався, а потім війна. Ну що ж, треба самому щось робити. Сьогодні я сам фарбував батарею, наприклад. А чому ні? Це ж теж творчість", – поділився він.

Як минув благодійний концерт "Музина війни" від "МУЗВАР"

Нагадаємо, хореограф Діма Жук прокоментував чутки про роман зі співачкою Тіною Кароль. Артист танцює в балеті зірки, а нещодавно виконавиця стала його продюсувати як співака в рамках "Молодої крові".

Читайте також: