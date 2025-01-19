Позитив з новонародженою донькою та дружиною зворушив кадрами з прогулянки

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, показав, як минають його дні у новому статусі.

Так, виконавиць та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич нещодавно вперше стали батьками. Знаменитості вже показували, як облаштувалися вдома. Та цього разу подружжя замилувало рідкісними кадрами на прогулянці.

Дружина Позитива у своїх сторіз показала, як без жодного макіяжу з коханим на узбережжі насолоджується сонячним вихідним. Пара помилувалася природою довкола та прогулялася разом, допоки їхня новонароджена донечка Марія солодко спала неподалік них у візочку.

"Час сонячних ванн. Неділя", - підписала кадри Юлія.

Юлія Сахневич і Позитив з новонародженою донькою на прогулянці / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич і Позитив з новонародженою донькою на прогулянці / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич і Позитив з новонародженою донькою на прогулянці / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, Юлія Сахневич та Позитив оголосили про поповнення у родині 15 січня чуттєвими кадрами з фотосесії вже вдома. Тому стає очевидним, що донька у зірок народилася раніше, але вони ретельно приховували те. Врешті, новоспечені батьки ніколи не тяжіли до афішування особистого життя на загал. Як відомо, свого часу вони таємно зіграли весілля й без зайвої публічності провели гендер-паті перед народженням маля.

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