Позитив заговорив про шлюб із Сахневич та народження первістка і зізнався, скільки вони вже разом

Також артист відверто зізнався, як свариться з коханою та як вони долають непорозуміння.

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, висловився про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич та заговорив про їхній шлюб.

Виконавець зізнався, що вони разом вже понад три роки. Артист говорить, що приховував їхні стосунки, адже переконаний, що щастя любить тишу. Тим більше Позитив вже мав досвід публічних взаємин, тому не хоче знову наступати на ті ж граблі.

"У стосунках ми вже понад три роки. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще. Як кажуть, кохання любить тишу, а ми в це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки, і я не хочу повторювати таку історію", - розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Позитив та Юлія Сахневич

Артист відверто зізнався, що сварки між ним та коханою іноді виникають, але це стається вкрай рідко. Позитив поділився, що вони ще на початку стосунків домовилися все вирішувати лише розмовами і домовлятися одне з одним. Якщо закоханих щось не влаштовує, то вони не тримають це в собі, а одразу ж діляться своїми сумнівами.

"На початку стосунків у нас було багато розмов про особисті помилки в колишніх шлюбах, де ми зробили для себе багато висновків. Кожен із нас і далі працює над собою, щоб в цих стосунках бути кращою версією одне одного. Ми кожен день кажемо, що нам не подобається, щоб ми хотіли. Ми намагаємося спокійно будувати стосунки. До речі, дуже мало сваримося, що дуже тішить", - зізнався Позитив.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

До речі, пара вже готова перейти на більш серйозний рівень стосунків. Як зізнався Позитив, вони з Юлією вже замислюються про шлюб. Ба більше, закохані навіть готові до того, аби стати батьками.

"До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти. Поповнення в родині зараз на часі. Коли це довіра, коли ти не сумніваєшся в людині і готовий бути з нею все життя, то, звісно, поповнення в родині на часі", - додав музикант.

Нагадаємо, Позитив тривалий час приховував стосунки з Юлією Сахневич. Однак наприкінці квітня артист вперше підтвердив їхній роман. Виконавець опублікував романтичне відео з коханою і показав їхні милі поцілунки.

Читайте також: