Позитив заговорив про весілля та зізнався, з якою хворобою бореться три роки

Український артист Позитив зробив відверті зізнання.

У програмі ЖВЛ виконавець розповів, що вже три роки бореться з тяжким розладом. Лікарі діагностували у Позитива депресію. Розлад в артиста виник на тлі напруженого робочого графіка. Однак нині співак активно лікується. Якщо раніше він знаходив спокій в алкоголю, то нині ж йому допомагають близькі та рідні люди.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

"Депресія – це все ж таки діагноз, який у мене є. Тобто це було ще, я думаю, три роки тому. Причиною цього…це є і постійні концерти, і недосип, це твій спосіб життя, це нерви. Зараз я перебуваю в процесі, який дуже складний. Але допомагають дуже люди, які тебе оточують", - відверто зізнався музикант.

Неабияк допомагає музиканту кохана людина. Подейкують, що Позитив крутить роман з Юлією Сахневич, яка була його партнеркою на шоу "Танці з зірками". Однак сам співак ані підтверджує цю інформацію, ані спростовує. Натомість Позитив не приховує, що хоче одружитися з коханою.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Я точно скажу, що дійсно готовий до родини. Воно вже хочеться. І думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана. Хочеться, щоб було все так, як вона захоче", - прокоментував артист.

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Нагадаємо, нещодавно Позитив зізнався, що його дружба з репером та продюсером Потапом похитнулася. Музикант пояснив, чому так сталося.

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