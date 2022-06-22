Позитив заінтригував романтичним фото з Дорофєєвою: "Чи разом"

Учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній, він же Позитив, заінтригував романтичним фото зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Після того, як виконавиця підтвердила свій роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, Олексій опублікував у своєму Instagram цікаві світлини.

Фото були зроблені ще тоді, коли Надя та Олексій були учасниками гурту "Время и Стекло". На знімках артисти стоять на сцені та майже цілують одне одного.

Тим часом Позитив заінтригував і підписом до світлини.

"Чи разом? 24.06", - написав Олексій.

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Прихильники Позитива пожартували та зазначили, що для них вони з Надею завжди разом. Деякі ж припустили, що Олексій мав на увазі, що буде воз'єднання гурту "Время и Стекло".

Для нас ви завжди разом!

Буде знову спільна пісня?

"Время и Стекло" знову разом?

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перестала приховувати свої нові стосунки. Співачка вперше офіційно представила свого бойфренда – Мішу Кацуріна.

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