Позитив заінтригував романтичним фото з Дорофєєвою: "Чи разом"

Учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній, він же Позитив, заінтригував романтичним фото зі співачкою Надею Дорофєєвою.
Після того, як виконавиця підтвердила свій роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, Олексій опублікував у своєму Instagram цікаві світлини.
Фото були зроблені ще тоді, коли Надя та Олексій були учасниками гурту "Время и Стекло". На знімках артисти стоять на сцені та майже цілують одне одного.
Тим часом Позитив заінтригував і підписом до світлини.
"Чи разом? 24.06", - написав Олексій.
Прихильники Позитива пожартували та зазначили, що для них вони з Надею завжди разом. Деякі ж припустили, що Олексій мав на увазі, що буде воз'єднання гурту "Время и Стекло".
- Для нас ви завжди разом!
- Буде знову спільна пісня?
- "Время и Стекло" знову разом?
Нагадаємо, Надя Дорофєєва перестала приховувати свої нові стосунки. Співачка вперше офіційно представила свого бойфренда – Мішу Кацуріна.
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