Позитив замилував новими фото з крихітною донькою та показав її зблизька

Зірка насолоджується батьківством.
Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, потішив фанів новим родинним контентом.
У своєму фотоблогу виконавець опублікував зворушливі кадри зі своїх буднів батька. Так, на зображеннях артист показався під час сну з новонародженою донечкою, як гуляє з нею на свіжому повітрі та заколисує вдома.
Крім того, Позитив потішив фанів низкою знімків, де постає не лише з маленькою Марією, але й коханою Юлією Сахневич. Музикант поділився, як всі разом вони ніжилися у домашній атмосфері та які страви готував для обраниці.
Під публікацією шанувальники й зіркові друзі висловили свій захват від фото та побажали новоспеченим батькам насолоджуватися цими моментами:
- "Як тобі личить бути татом" – дружина Віталія Козловського
- "Щастя" – Злата Огнєвіч
- "Кайфуйте" – Світлана Тарабарова
- Яке це щастя! Бережіть свою сімʼю! Здоров'я маленькому мишенятку!
Нагадаємо, Позитив і Юлія Сахневич повідомили про поповнення в родині 15 січня. Проте насправді ж крихітка народилася дещо раніше, адже новоспечені батьки поділилися новиною, коли вже виписалися з пологового.
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