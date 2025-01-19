Позитив замилував новими фото з крихітною донькою та показав її зблизька

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, потішив фанів новим родинним контентом.

У своєму фотоблогу виконавець опублікував зворушливі кадри зі своїх буднів батька. Так, на зображеннях артист показався під час сну з новонародженою донечкою, як гуляє з нею на свіжому повітрі та заколисує вдома.

Позитив з донькою / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з донькою / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/positiff

Крім того, Позитив потішив фанів низкою знімків, де постає не лише з маленькою Марією, але й коханою Юлією Сахневич. Музикант поділився, як всі разом вони ніжилися у домашній атмосфері та які страви готував для обраниці.

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/positiff

Позитив з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/positiff

Під публікацією шанувальники й зіркові друзі висловили свій захват від фото та побажали новоспеченим батькам насолоджуватися цими моментами:

"Як тобі личить бути татом" – дружина Віталія Козловського

"Щастя" – Злата Огнєвіч

"Кайфуйте" – Світлана Тарабарова

Яке це щастя! Бережіть свою сімʼю! Здоров'я маленькому мишенятку!

Нагадаємо, Позитив і Юлія Сахневич повідомили про поповнення в родині 15 січня. Проте насправді ж крихітка народилася дещо раніше, адже новоспечені батьки поділилися новиною, коли вже виписалися з пологового.

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