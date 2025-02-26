Позитив замилував романтичним фото з дружиною Сахневич і ніжно привітав її з 35-річчям

Український виконавець Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, ніжно привітав дружину, танцівницю Юлію Сахневич з днем народження.

Так, у родині виконавця важливе свято. Кохана артиста святкує день народження. Юлії Сахневич виповнюється 35 років. Звичайно, Позитив рано-вранці привітав обраницю зі святом. В Instagram-stories виконавець опублікував романтичне чорно-біле фото з танцівницею. На знімку Олексій та Юлія ніжно обіймалися та мило дивилися одне одному у вічі.

Окрім того, Позитив адресував коханій теплі слова з побажаннями та привітаннями. Як зазначив співак, Юлія Сахневич втілила найголовнішу його мрію. Зокрема, завдяки їй Олексій пізнав кохання та став батьком. Виконавець наостанок додав, що безмежно кохає танцівницю.

Позитив та Юлія Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Моя Ю! Ти моя мрія, яка здійснилась, моя команда і найкраща пригода в житті! Бери мене й доню за руки – разом підкоримо ще багато вершин. Обіцяю бути поруч, тримати міцно і ніколи не підвести. З днем народження, Юлькін! Кохаю безмежно", - звернувся до дружини артист.

Зазначимо, наприкінці минулого року Юлія Сахневич та Олексій Завгородній вперше стали батьками. Нещодавно подружжя влаштувало перший фотосет для новонародженої доньки. Танцівниця вже ділилася відповідними знімками.

Читайте також: