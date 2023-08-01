Позитив зізнався, чи були зради у його шлюбі з колишньою дружиною: "Були листування"

Український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) поділився особистими подробицями про шлюб з ексдружиною Анною Андрійчук.

Новина про розлучення пари стала повною несподіванкою для шанувальників, адже тоді їхні стосунки здавалися ідеальними. Однак через три роки після розлучення Позитив поділився неприємними подробицями їхнього шлюбу. Співак зізнався, чи були зради з його боку.

"Були листування. Моральна зрада точно була. І морально це зіпсувало наші стосунки. До фізичної зради не доходило нічого, але коли твоя жінка читає таку фігню, вона думає, що все було. Я поважаю себе і поважаю дружину, тому не думаю, що таке могло бути", - розповів Позитив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Позитив та Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Нагадаємо, що Олексій та Анна були в офіційному шлюбі вісім років. 2020 року пара оголосила про те, що більше не разом. Втім, як стало відомо пізніше, більше року до своєї заяви подружжя вже не жило разом.

Наразі у Позитива є нові стосунки, які він приховує від публіки. Співак лише натякнув, що його кохана також у шоубізнесу.

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