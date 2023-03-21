Позитив зізнався, чому від початку повномасштабної війни їхня дружба з Потапом похитнулася

Український музикант Позитив розповів, що після початку повномасштабної війни їхня дружба з репером Потапом, яка триває вже 20 років, похитнулася.

На думку виконавця, на це вплинув не один фактор. Зокрема, відстань похитнула їхню дружбу, а, як відомо, Потап на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував в Іспанії, а Позитив – в Україні. Також у них було чимало спільних планів у творчості, однак через війну їх довелося скасувати. Втім, Олексій сподівається, що у них із репером досі теплі приятельські взаємини.

Потап і Позитив

"Всі ці роки Льоша був і є моїм другом і наставником. Я дуже давно його не бачив, але... відчуття ще є такі теплі, братерські. Дружба похитнулася. Пов'язано з відстанню, мабуть. Знову ж таки, роботи немає. Багато чого змінилося морально, якось трішки розійшлися дороги. Плани, які були до вторгнення, вони просто стерлися, а вони були грандіозні. Може, вони ще й з'являться, але я не знаю", - поділився Позитив на YouTube-каналі "Розмова".

Також виконавець пояснив, що у них із Потапом різняться деякі погляди на життя. Та за словами Позитива, це в хорошому сенсі. Коментувати скандали, в які за останній рік втрапив репер, Завгородній не став.

Потап і Позитив

"Я розумію і знаю, що він робить. Я за нього не буду нічого говорити. Він має сам виходити і коментувати. Так має бути. Складно сказати, чи близькі ми друзі. Не хочу змінити свою думку. Хочеться вірити в краще, хочеться вірити, що залишаємося, але точно скажу, що дуже рідко ми спілкуємося. За відчуттями, не такі ми друзі, як були тоді", - додав співак.

Нагадаємо, раніше Позитив з усмішкою на обличчі відреагував на плітки, що він нібито зустрічається з танцівницею Юлією Сахневич. До слова, вони разом танцювали в парі на проєкті "Танці з зірками".

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