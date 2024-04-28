Позитива заскочили з відомою танцівницею, з якою його підозрюють у романі

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, засвітився в компанії танцівниці Юлії Сахневич, з якою йому вже тривалий час приписують роман.

Парочку заскочили на концерті виконавця Артема Пивоварова, який він відіграв у київському "Палаці спорту". Журналісти проєкту "Ближче до зірок" теж були на події та встигли зробити кадри з Позитивом та Сахневич.

Позитив та Юлія Сахневич на концерті Артема Пивоварова / Фото: скриншот з відео

Зокрема, парочку запримітили саме тоді, коли вони стояли біля кав'ярні та замовляли напої. Судячи з кадрів, Позитив та Сахневич разом прийшли на подію.

Позитив та Юлія Сахневич на концерті Артема Пивоварова / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Позитив вже тривалий час перебуває у стосунках з дівчиною, яка теж працює у сфері шоубізнесу. Подейкують, що артист зустрічається з танцівницею Юлією Сахневич, з якою він виходив на паркет на проєкті "Танці з зірками". Співак ці плітки ані спростовує, ані підтверджує.

До речі, нещодавно Позитив таки хотів нарешті розсекретити, з ким перебуває у стосунках, адже для його обраниці це важливо. Утім, музикант відмовився від цієї ідеї та пояснив чому.

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