ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Позитив насмішив кумедними фото з однорічною донечкою-копією від танцівниці Юлії Сахневич

Артист потішив серією сімейних світлин.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Позитив

Позитив / © instagram.com/positiff

Відомий український співак Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, показав кумедні фото з однорічною донечкою від дружини, танцівниці Юлії Сахневич.

У своєму Instagram артист опублікував серію знімків, серед яких засвітилась й Марійка. До добірки музикант обрав дещо кумедні фото дівчинки. На одному з кадрів донечка виконавця приміряла його окуляри. Хоч вони були завеликі для Марійка, проте вона впевнено підтримувала їх рукою, аби ті не спадали.

Позитив із донькою від Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Позитив із донькою від Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

На інших фото Позитив показав, як його донечка насолоджується їжею. Однозначно можна сказати, що годують Марійку смачно. Дівчинка залюбки їсть приготовані їй страви. Щоправда, батькам потім доводиться все довкола прибирати та ретельно мити обличчя донечки.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Також артист показав, як Марійка усміхається. Дівчинка у комбінезоні, жилетці та туфликах залюбки позувала перед об’єктивом фотокамери.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Тим часом користувачі зазначили, що донечка — просто копія зіркового татуся. А деякі підписники виконавця закликали, що вже час зняти Марійку в своєму кліпі.

Зазначимо, Позитив вперше став батьком 27 грудня 2024 року. Доньку Позитиву народила танцівниця Юлія Сахневич, з якою він одружився того ж таки 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Даніель Салем показав доньку-красуню від ексдружини. Ведучий вітав Санта-Луну з важливим святом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie