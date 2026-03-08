Позитив розчулив фото, як його підросла однорічна донечка відреагувала на подаровані їй квіти

Позитив із донькою / © instagram.com/positiff

Відомий український співак Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, розчулив реакцією його однорічної помітно підрослої донечки на подаровані їй квіти.

Виконавець привітав з 8 Березня не лише дружину, танцівницю Юлію Сахневич, а й маленьку Марійку. Артист подарував донечці букет квітів. Композиція складалась із ніжних еустом, що були обгорнуті рожевим папером.

Донечка Позитива просто розчулила реакцією на подаровані їй квіти. Маленька Марійка мило усміхалась, коли брала букет до рук та захоплено насолоджувалась його красою та ароматами.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

"Моя маленька весна з великими мріями! Зі святом вас, дівчата!" – зазначив артист.

Тим часом підписники були неабияк зворушені такими милими світлинами. Вони просто засипали компліментами маленьку Марійку: "Наймиліше, що я бачила за сьогодні", "це так мило", "мила дівчинка".

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

Зазначимо, Позитив виховує доньку разом із танцівницею Юлією Сахневич, з якою він перебуває в шлюбі від 2024 року. До цього артист був одружений з Анною Андрійчук. Нещодавно виконавець зізнався, чи спілкується з ексдружиною.