Позитив заговорив про відновлення дуету з Дорофєєвою та її реакцію: "Є бажання"

Надя Дорофєєва і Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Український виконавець Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, заговорив про можливе повернення дуету "Время и Стекло".

Зірка на тлі чуток про підготовку нового хіта з Надею Дорофєєвою розповів, що поки вони не мають спільних проєктів. Утім, Позитив заінтригував зізнанням, що насправді він має таке бажання. Ба більше, навіть час від часу нагадує колезі про їхні пісні, які писалися для "Время и Стекло", але так і не вийшли. За словами артиста, поки що Дорофєєва не готова до співпраці, але він все ж має надію на краще.

Надя Дорофєєва і Позитив / © instagram.com/vremyaisteklo

"Завжди такі чутки будуть, вони прикольні. Я завжди хотів написати з Надею пісню й навіть не одну. Якщо у когось навіть є бажання воскресити проєкт "Время и Стекло", то чому ні. Але поки все чутки. У мене є бажання й думаю колись воно реалізується. Є дуже багато пісень, які ми не реалізували в проєкті "Время и Стекло". Надя про них теж знає. Але все одно не хочеться до них повертатися та я їй завжди можу відправити "а пам'ятаєш, як ми хотіли це зробити, ось така демка є". Все лежить на поличках і матеріалу дуже багато. Всьому свій час", - поділився Позитив у коментарі "Люкс ФМ".

Реклама

Нагадаємо, нещодавно на співачку Вєрку Сердючку обвалився шквал критики за виконання російськомовних пісень зі свого репертуару під час війни. У команді Андрія Данилка вже прокоментували інцидент.