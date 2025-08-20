ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Позитив захопив зворушливими фото зі своєю 7-місячною донькою

На світлинах вони разом відпочивають та готують піцу.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Позитив

Позитив / © instagram.com/positiff

Ексучасник гурту «Время и Стекло», співак Олексій Завгородній, він же Позитив, поділився милими фотографіями своєї доньки.

У Instagram співак опублікував добірку зі світлин, на яких також присутня його дочка, яка народилася в грудні 2024 року.

На фото тато разом з дівчинкою відпочивають на природі та готують вдома піцу. Також у дописі є зображення, де маленька Марія зі смішним виразом обличчя сидить на дитячому стільчику та смакує стравою.

Донька Позитива / © instagram.com/positiff

Донька Позитива / © instagram.com/positiff

Донька Позитива / © instagram.com/positiff

Донька Позитива / © instagram.com/positiff

Сам Олексій зазначив, що сміх Марїї для нього — дзен.

«Невеличкий карпатський escape: літній дощ, свіже повітря, журкіт гірської річки і сміх доньки — це мій дзен!» — написав чоловік.

Позитив із донькою / © instagram.com/positiff

Позитив із донькою / © instagram.com/positiff

Прихильники артиста були в захваті від світлин й бурхливо відреагували на них, засипавши Позитива та його донечку компліментами.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показала як РФ розтрощила студію, де вона записувала кліп з Позитивом. Артистка опублікувала фото та емоційно звернулася до фанів.

