Позитив замилував фото 4-місячної доньки та показав прогулянку з родиною

Позитив з дружиною та донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

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Український виконавець Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, показав усю свою родину.

У фотоблогу артист опублікував серію фото з донечкою Марією та дружиною Юлією Сахневич. Зіркове сімейство у теплі сонячні дні вирушило на прогулянку до Ботанічного саду у Києві. Пара з візочком наробила милих фото на тлі цвітіння сакур. Також Позитив попозував окремо з крихіткою і пофотографував природу довкола.

"Чудовий день під сонцем з нашою маленькою квіточкою", — замилував виконавець.

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Позитив з дружиною / © instagram.com/positiff

Позитив з донькою / © instagram.com/positiff

Позитив з донькою / © instagram.com/positiff

До слова, нещодавно у родині було свято. Так, днями маленькій Марійці виповнилося чотири місяці. Тож з цієї нагоди батьки влаштували імпровізований фотосет удома і показали підрослу донечку.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/positiff

У коментарях шанувальники зірок не можуть натішитися їхнім періодом батьківства:

Тут гармонійно все — краса

Солодка! Дай Боже їй зростати в мирній країні під мирним небом

Солоденька дівчинка

Таткова донька! Хай росте здорова та щаслива! Гарненька!

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також показувала свою наймолодшу донечку Соню та як вона святкувала день народження. Артистка також засвітила свого чоловіка Валентина.