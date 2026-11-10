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- Гламур
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Позитив замилував рідкісними фото з підрослою донькою, якій скоро два роки
Співак показав, як розважається з маленькою Марією на прогулянках і вдома.
Український співак Позитив (Олексій Завгородній) поділився рідкісними сімейними фото з донькою Марією, якій наприкінці грудня виповниться два роки.
Артист потішив підписників новими кадрами з малечею. Цього разу він показав, як проводить час із дівчинкою поза роботою. На одному з фото батько з донькою вирушили на осінню прогулянку. Інший знімок зроблений уже вдома, у затишній атмосфері. Позитив не став приховувати ніжності до маленької Марії та поділився милими подробицями їхнього дозвілля.
До світлини з прогулянки виконавець додав короткий підпис: “Осінні тусовки з Марією Олексіївною».
На іншому фото Олексій показав домашні розваги з донькою. Батько та дівчинка вирішили зробити собі однакові зачіски — зібрали волосся у хвостики.
Марія народилася 27 грудня 2024 року. Дівчинку Позитив виховує разом зі своєю дружиною — танцівницею Юлією Сахневич. Уже за кілька тижнів подружжя святкуватиме її другий день народження.
Нагадаємо, нещодавно Позитив опинився в лікарні під крапельницями.