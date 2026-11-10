Позитив замилував рідкісними фото з підрослою донькою, якій скоро два роки

Позитив з дружиною та донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

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Український співак Позитив (Олексій Завгородній) поділився рідкісними сімейними фото з донькою Марією, якій наприкінці грудня виповниться два роки.

Артист потішив підписників новими кадрами з малечею. Цього разу він показав, як проводить час із дівчинкою поза роботою. На одному з фото батько з донькою вирушили на осінню прогулянку. Інший знімок зроблений уже вдома, у затишній атмосфері. Позитив не став приховувати ніжності до маленької Марії та поділився милими подробицями їхнього дозвілля.

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До світлини з прогулянки виконавець додав короткий підпис: “Осінні тусовки з Марією Олексіївною».

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Позитив з донькою / © instagram.com/positiff

На іншому фото Олексій показав домашні розваги з донькою. Батько та дівчинка вирішили зробити собі однакові зачіски — зібрали волосся у хвостики.

Позитив з донькою / © instagram.com/positiff

Марія народилася 27 грудня 2024 року. Дівчинку Позитив виховує разом зі своєю дружиною — танцівницею Юлією Сахневич. Уже за кілька тижнів подружжя святкуватиме її другий день народження.

Нагадаємо, нещодавно Позитив опинився в лікарні під крапельницями.

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