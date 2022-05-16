Прапори, квіти і зелений берет: як прикордонники та натовп фанів зустріли Kalush Orchestra в Україні

Прапори, квіти і зелений берет: як прикордонники та натовп фанів зустріли Kalush Orchestra в Україні

Гурт Kalush Orchestra після "Євробачення-2022" повернувся до України.

Переможців міжнародного конкурсу зустрічали прикордонники та натовп фанів з привітанням та подарунками.

Як приїхали музиканти до України, розповіла кореспондентка ТСН.

Найпершими переможців "Євробачення-2022" зустріли українські прикордонники. Вони дякували музикантам за перемогу, а також за те, що не побоялися дискваліфікації та закликали весь світ врятувати людей з "Азовсталі".

Kalush Orchestra в Україні

"Хочемо подякувати вам за перемогу… За те, що не побоявшись попередження від журі про дискваліфікацію, ви попросили про допомогу всього світу про військовослужбовців і людей які перебувають в Маріуполі", - сказали прикордонники.

Разом з тим прикордонники привітали лідера гурту Олега Псюка з днем народження. Вони подарували йому окрім квітів ювілейну монету і зелений берет.

Kalush Orchestra в Україні

А гурт не лишився осторонь і заспівав для прикордонників знаменитий їхній хіт – Stefania. А працівники, своєю чергою, підспівували їм. Тим часом люди, які перебували на кордоні, також вийшли зі своїх автобусів, аби насолодитися піснею.

Kalush Orchestra також показували й кубок переможця "Євробачення-2022", яку вони планують продати на благодійному аукціоні.

"Ми його схопили обома руками і нікому не віддавали, хоча дуже сильно хотіли його взяти і італійці, і англійці, а він наш", - пригадав Псюк.

Kalush Orchestra в Україні

До речі, прокоментував лідер гурту й ситуацію з оцінками для Польщі на "Євробаченні-2022" від України. Олег говорить, що здивований цим. Утім, говорить, що поляки не ображаються. Олег навіть додав, що польські прикордонники просили для них заспівати Stefania.

До слова, артисти дали інтерв’ю, роздали усі автографи та рушили до Львова. Та вже за кількасот метрів їх зустрів натовп прихильників, які гучно їх вітали та просили заспівати пісень. Музиканти повернулися з Турина справжніми знаменитостями.

Завтра, 17 травня, переможці "Євробачення" дадуть пресконференцію, а потім - додому відпочивати. Попереду ж у них тур в підтримку України.

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