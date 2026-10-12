"Працювали ці концерти втрьох": зірка хору "Гомін" уперше заговорив про поповнення в родині

Вадим Яценко / © Melody

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Художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко та його дружина Анастасія вперше підтвердили, що вдруге стануть батьками, а зірка показав ніжне фото з вагітною обраницею.

Подружжя більше не приховує радісних змін у родині. Вадим поділився особливим кадром із коханою в Instagram. Для фотосесії диригент обрав класичний чорний костюм. Анастасія постала перед камерою в білій сукні, яка акцентувала увагу на її округлому животі. Так закохані особисто розставили крапки над «і» щодо чуток про майбутнє поповнення.

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«Працювали ці концерти втрьох», — підписало подружжя світлину.

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Вадим Яценко та його дружина Анастасія / © instagram.com/yatsenko_vadym

До слова, Вадим і Анастасія Яценки знають одне одного ще зі шкільних років: вони навчалися разом від восьмого класу, а згодом обоє вступили до консерваторії. Анастасія родом із Маріуполя. Подружжя вже виховує сина Максима, який 8 жовтня відсвяткував восьмий день народження. Хлопчик також цікавиться музикою та грає на фортепіано, а незабаром у його житті з'явиться ще одна важлива роль — старшого брата.

Нагадаємо, натяки на вагітність Анастасії з'являлися й раніше. Зокрема, її округлий животик можна було помітити на відео з виступів. Однак до цього моменту пара не коментувала зміни у своєму особистому житті. Тепер же стало відомо, що родина готується до народження другої дитини.

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