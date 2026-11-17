Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

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Переможець української «Фабрики зірок» 2009 року, латвійський співак Стас Шурінс, який раніше шокував паралічем половини тіла, зізнався, як насправді заробляє на життя у Німеччині.

Артист переїхав до країни 2013 року. Річ у тім, що його дружині необхідне було лікування. Стас Шурінс в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що на переїзд до Німеччини та облаштування там пішли всі сімейні кошти. А щоб легалізуватися в країні, необхідно оформити медичне страхування, яке коштує чимало. Тож, Стас Шурінс почав братися за будь-яку роботу — працював і листоношею, і на складі, де відповідав за товар. Щоправда, такі підробітки тривали недовго, оскільки виконавець намагався повернутися до музики.

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«Коли ми переїхали до Німеччини, то на переїзд пішли всі гроші, бо треба було облаштуватися тут. Що стосується моєї роботи всюди, де тільки можна… У Німеччині обов’язкове медичне страхування, яке коштує тисячі євро на місяць. Якщо ти влаштовуєшся кудись працювати, то роботодавець оплачує медичне страхування. Я влаштувався працювати листоношею. Я працював і на складі, де товари запаковують і надсилають. Правда, все це недовго, бо я намагався скоріше повернутися до музики», — розповів артист.

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Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Зараз у Стаса Шурінса є студія звукозапису у Німеччині, яка й приносить йому дохід. Окрім того, артист брав участь у німецькій версії «Голосу країни», де обзавівся потрібними зв’язками. Тож, співак пише пісні на замовлення та займається вокальним продюсуванням.

«Я собі організував студію, у мене є окрема студія, пишу там. „Голос“ дам мені контакти та зв’язки з людьми, з якими я працюю зараз. Завдяки цьому я виживаю та живу. Я пишу пісні, займаюся вокальним продюсуванням. Це коли людина записує вокал на студії, а ти кажеш, як співати», — говорить артист.

Нагадаємо, раніше Стас Шурінс вперше розкрив причину розриву стосунків зі співачкою MamaRika. Також виконавець зізнався, чи спілкується з нею зараз.

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